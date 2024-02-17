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壽險業績迎春燕 1月3項保費收入同步成長

2024/2/17 19:37
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（中央社記者張璦台北17日電）壽險業績開門紅，壽險公會今天公布統計，1月初年度保費收入年增43.3%、擺脫衰退格局，加上續年度保費收入年成長7.3%，帶動總保費收入年增16.2%，呈現「三紅」局面。

壽險公會今天公布壽險業績統計，加計認列在負債項下收入，今年1月壽險業初年度（新契約）保費收入為新台幣666.34億元，年增43.3%。

進一步觀察初年度保費結構，1月傳統型保單初年度保費收入為493.15億元，年增幅高達59.2%；投資型保單初年度保費收入為173.19億元，年增幅為11.7%。

針對傳統型保險商品，壽險公會分析，1月傳統型壽險初年度保費收入增加的影響，大於傳統型年金險初年度保費收入減少的影響，且配合部分公司相關活動，帶動傳統型壽險及相關商品的銷售，整體傳統型保險商品初年度保費收入呈現年增格局。

投資型保險商品方面，壽險公會指出，在比較基期偏低下，投資型壽險初年度保費收入、投資型年金險初年度保費收入均呈年增。

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先前就有本土及外商壽險公司均樂觀預估，今年壽險業新契約保費收入有望谷底反彈，擺脫衰退，甚至可望一舉出現雙位數成長動能；主要有4大因素支撐，包括低基期效應、美國有望降息、資本市場可望回穩及南山人壽獲准重返投資型保單市場等。

此外，據壽險公會資料，1月壽險業續年度保費收入為1510.49億元，年增7.3%；加總初年度保費、續年度保費後，1月壽險業總保費收入為2176.83億元，年增16.2%，壽險業1月初年度、續年度及總保費收入呈「三紅」局面，新一年業績開紅盤。（編輯：張良知）1130217

#南山人壽
#壽險
#壽險公會
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