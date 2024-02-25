財部追包租公補稅有成 下一步鎖定出租熱區查核8000件

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（中央社記者張璦台北25日電）財政部鎖定囤房逾10戶、逾5戶族群，分別進行租金所得查核，據最新統計，查核9337件當中，破5成需補稅、合計補徵近新台幣2.8億元，接下來國稅局針對學校、捷運周邊等出租熱區，展開為期2年的查核，初步預定調查8000件，要讓逃稅房東逐步現形。

為抑制租屋市場逃稅問題，財政部先前除透過租客的綜所稅房屋租金支出列舉扣除額等資料勾稽，近年也啟動專案，加強清查持有多戶非自住房屋者，是否有如實申報租金收入。

針對10戶以上囤房大戶專案已於2022年3月底完成，查核總件數1734件中，核定補稅1007件，補徵稅額9985萬元，平均一件補稅9.9萬元。

10戶以下、5戶以上囤房族的查核專案，作業期間為2022年初至2023年底、全台鎖定7603件，根據立法院釋出最新資料，其中3961件需補稅，金額約1.8億元，換算平均一件補徵逾4.5萬元。

這2大瞄準多屋族的專案一共查核9337件，核定補稅4968件、占總件數約53%，相關案件全國5區國稅局都會建檔列管、持續追蹤。

據了解，財政部新一波專案不再單以「持有戶數多寡」作為查核基準，而是看「出租機率高不高」地段，舉凡交通便捷、比如臨近捷運站，或是大專院校、學區附近等出租「熱區」，將成為查核重點區域。

換言之，新專案可能會擴大查核5戶以下、出租機率高者，國稅局就各自轄內情況盤點、篩選案件，執行期間2年、即今年至2025年，全台初步預定調查8000件。

至於實務上如何查核，國稅局會先寄發輔導函，由房屋持有者自行填寫房子使用情形，國稅局收到回函後會審酌其合理與否，先前就有房東坦承出租實情，並自動補報補繳可免罰。

如果是遇到出租機率偏高的個案，國稅局會檢視水電費等資料，或實地訪視房屋使用狀況，進一步與房東談判，若堅決不承認有出租，查金流為最終手段。

就現階段查核情況來看，全台平均每件補稅金額似乎沒有外界預期得高，官員說明，主要是因為報稅時，房屋租金收入的43%可列為「必要費用」扣除，加上許多房東所得來源純靠收租，因此綜所稅不會累進到最高稅率。

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除房屋租賃所得專案查核，政府另端出2項措施，將成為租屋黑數的「顯影劑」，首先，由於綜所稅房屋租金支出從今年起（2025年報稅適用）改為特別扣除額，將有更多租客可在報稅時適用抵稅；第2，囤房稅2.0新制針對誠實申報租金所得的多屋房東，給予較低的房屋稅率，盼藉此引導包租公、包租婆依法納稅。（編輯：潘羿菁）1130225