中東富比士百大女強人 埃及上榜16人佔鰲頭

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（中央社記者施婉清開羅25日專電）「富比士」雜誌中東版（Forbes Middle East）日前公布2024年中東北非地區（阿拉伯世界）百大女企業強人排行榜，埃及有16名女性脫穎而出，成為中東地區上榜率最高國家。

由美國「富比士」雜誌中東版公布的2024年阿拉伯百大女企業強人排行榜名單，包含中東北非28國的104名女性，跨越27個不同專業領域。

上榜女強人的專業領域以銀行和金融（含投資）服務業最多，有32人；其次是醫療保健行業，有13人；科技業則有6人。從事其他領域的女強人，多數仍屬金融財務方面的領導決策角色。

在2024年阿拉伯百大女企業強人排行榜中，高居榜首的是阿拉伯聯合大公國籍的Hana Al Rostamani，擔任阿布達比第一銀行（First Abu Dhabi Bank，FAB）執行長，而且她連續第2年奪冠。FAB在2023年前3季獲利為34億美元。她也躋身「富比士」2023年全球最具影響力女性排行榜，排名第63。

第2名是科威特籍的Shaikha Khaled Al Bahar，目前擔任科威特國家銀行集團（NBK Group）副總裁。她在2023年前3季為銀行創造15億美元利潤，並主導一項全球領導計畫「NBK RISE」，培養出20名女性擔任集團執行管理和董事職務。

第3名是科威特籍的Wadha Ahmad Al-Khateeb，目前擔任科威特國家石油公司（KNPC）執行長，而且自1990年代起，持續為科威特婦女文化和社會協會耕耘。

第4名是巴基斯坦籍的Shaista Asif，目前擔任PureHealth Holding控股公司共同創辦人暨執行長。該集團在去年12月發行的首次公開募股（IPO）中，零售部分超額認購483倍，專業認購部分超額認購54倍，募集資金達9.8億美元。

第5名是科威特籍的Dana Nasser Al Sabah，目前擔任Kuwait Projects Company控股公司執行長。該公司2023年前3季淨利潤近1.3億美元，比2022年增長204%。

以國家排名來看，埃及今年有16名女性上榜，是中東地區上榜率最高的國家，較2023年的13名、2022年的7名進步許多；其次是阿拉伯聯合大公國12人，沙烏地阿拉伯9人，黎巴嫩8人，科威特7人。

排名最高的埃及企業女強人是排名第10的Reem Asaad，畢業於美國哈佛商學院，目前擔任思科（Cisco）中東非洲副總裁。追隨在後的是排名第13的Dalia El-Baz，目前是埃及國家銀行（NBE）營運長。NBE的個人貸款市占率為30.4%，截至2023年6月的個人貸款金額為83億美元。

再來是排名第24的Pakinam Kafafi，出身金融業，目前是埃及天然氣與能源集團（GENCO）策略與投資總經理。以及排名第34的Marianne Ghali，目前是Sphinx Egypt董事長兼執行長，專業管理共同基金，並在Qalaa控股公司管理超過1.6億美元的投資組合。

排行榜評估關鍵標準包括：選拔人才對服務地區和市場的影響力；前一年為企業創造的成就；對永續性發展計畫和社會責任的參與程度。另外也考慮人選的行業經驗和資歷、個人收入資產，以及目前任職企業的規模及市值等因素。

值得關注的是，今年的排行榜名單特別將繼承家族企業的領導人排除在外。（編輯：韋樞）1130226