藥華藥：2023年虧損縮小 今年拚獲利極大化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）新藥公司藥華藥今天受邀參加法人說明會，藥華藥表示，新藥Ropeg全球銷售持續成長，2023年稅後虧損新台幣6.23億元，較2022年虧損13.75億元縮減，每股虧損1.93元，今年將力拚獲利極大化。

藥華藥因控管研發及管理費用，2023年第4季稅後純益1.15億元，較2022年同期轉虧為盈，每股純益0.35元；以區域別而言，2023年營收占比美國約85%、歐洲3%、其他地區約12%，營收穩健成長。

Ropeg為治療真性紅血球增多症（PV）新藥，藥華藥指出，Ropeg全球銷售穩健提升，驅動營收持續成長。美國銷售團隊人員增加，有助獲利極大化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藥華藥表示，2023年第4季日本市場開始有不錯的營收貢獻，加上日本病患今年6月起可一次拿取3個月份量，且Ropeg已納入健保給付，日本團隊樂觀看待今年營運。

藥華藥表示，今年營收成長力道有機會優於去年，因全球銷售團隊布局依規劃陸續到位，可望加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管及銷售能力提升下，本業單季有望逐步獲利。（編輯：張良知）1130226