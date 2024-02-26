科技股後繼乏力 亞股跌多漲少

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（中央社香港26日綜合外電報導）儘管美國3大股指之中的2個指數收盤創下歷史新高，日經225指數也再創巔峰，亞洲股市今天仍跌多漲少。

法新社報導，分析師表示，美國科技巨擘輝達（Nvidia）亮眼財報提供的上週市場大漲動能熄火之後，投資人開始了結獲利。

美股方面，道瓊指數和標準普爾指數23日收盤創下歷史新高，但以科技股為主的那斯達克指數在前一天大漲3% 後轉呈跌勢。

東京日經指數今天收漲0.35%，進一步突破23日打破的1989年12月紀錄。

與此同時，中國股市收黑，香港股市挫跌0.54%，上海股市下跌0.93%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說，儘管北京當局表示希望「逐步透過激勵措施刺激經濟」，以促進汽車、家電和其他消費品的銷售，股市仍出現跌勢。

在亞洲其他地區，新加坡股市下跌0.43%，首爾股市下挫0.77%，曼谷、雅加達和威靈頓股市也收跌，但雪梨和台北股市收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1130226