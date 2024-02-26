統一新布局 機能性麵粉搶攻烘焙市場藍海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）統一集團看好民眾對於食品健康的重視，今天宣布推出機能性麵粉，提高烘焙品膳食纖維與蛋白質含量，引領烘焙產業走向機能化轉型，助攻業者搶進健康取向烘焙市場。

統一以麵粉起家，麵粉部為統一集團食糧群中營收占比第二的產品，僅次於飼料部；麵粉銷售除了供應統一集團旗下速食麵廠及麵包廠使用外，主要銷售國內市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統一指出，隨著健康意識抬頭，加上近年健身運動市場蓬勃發展、銀髮人口增加，國人對飲食中的蛋白質攝取日漸重視，統一今天宣布首波由7-ELEVEN推出使用統一超纖專用粉、蛋白質專用粉製作的機能型烘焙新品，訴求膳食纖維及蛋白質含量。

統一集團指出，對應近年市場對健康的需求，統一麵粉觀察到烘焙業者普遍缺乏營養學相關資源。此次推出的機能性專用粉，技術服務團隊導入食品營養專業，加上配方與製程技術移轉，延伸多樣化麵包成品變化，希望助業者開拓機能性烘焙市場。（編輯：張良知）1130226