正瀚2023年每股盈餘4.76元 下半年擬發股息3.09元

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（中央社記者何秀玲台北27日電）研發植物生長調節劑與肥料的農業生技大廠正瀚今天公告2023年財報，稅後淨利新台幣4.63億元，年減0.46%，每股純益（EPS）4.76元。正瀚董事會通過2023年下半年股利分配案，每股擬配發現金股利3.09元。

正瀚指出，2023年下半年每股現金股利3.09元，加計上半年已分配的現金股利1元，合計全年配發現金股利4.09元，扣除法定盈餘公積後，配發率達99.1%。

正瀚表示，在各國維護糧食安全的政策下，加上俄烏戰爭及極端氣候因素提升農糧需求，正瀚產品於美國、南美洲及澳洲等全球主要農業大國需求持續拉升，研發的新產品上市效益發揮並推升營運成長，且產品為植物用的生技新藥，成立迄今平均毛利率在80%左右，2023年平均毛利率為83%。

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因極端氣候、戰爭導致的通膨與糧食危機不斷，以及因應全球農藥減少50%、肥料減少20%的國際政策推動下，市場對可增產、抗旱的永續農業肥料與植物生長調節劑需求增加，農業如何降低碳排放量及提升耕作效益，也成為顯學，永續型肥料與植物生長調節劑的興起已是趨勢。

展望今年，正瀚將以農業生物科技及符合淨零碳排主流產品，包含新推出的富肽系列8項產品陸續取證上市，預期可成為新的成長引擎。（編輯：張良知）1130227