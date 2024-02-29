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台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
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印度批准興建3晶圓廠 含塔塔與力積電合作案

2024/2/29 22:14（3/1 11:26 更新）
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（中央社新德里29日綜合外電報導）印度政府今天批准設立3座晶圓廠，合計價值1兆2560億盧比（約新台幣4773億元），使得印度朝向成為電子製造大國目標邁進一步。其中一座是由印度塔塔集團和台灣力積電合作。

路透社報導，印度電子與資訊科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）表示，這些晶圓廠將在未來100天內動工興建，生產的晶片將用於國防、汽車和電信等產業。

總理莫迪（Narendra Modi）希望將印度打造成世界的晶片製造國，並祭出100億美元的半導體製造獎勵計畫，但初步遭遇連串挫折。莫迪政府嘗試重振旗鼓，如今宣布的消息為莫迪的抱負注入一劑強心針。

衛士納指出，塔塔集團（Tata Group）在西部古茶拉底省（Gujarat）多雷拉（Dholera）興建的9100億盧比（約新台幣3500億元）晶圓廠，將與力積電合作。

此外，印度電業公司CG Power將攜手日本的瑞薩電子（Renesas Electronics）和泰國的Stars Microelectronics，同樣落腳古茶拉底省打造一座760億盧比的晶圓廠。

衛士納表示，第3座晶圓廠則位在東北部阿薩姆省（Assam），是由塔塔集團旗下的塔塔半導體組裝公司（Tata Semiconductor Assembly）和Test Pvt Ltd合作，投資2700億盧比建廠。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130229

#力積電
#印度
#莫迪
#晶圓廠
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