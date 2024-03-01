更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

2月新車掛牌2.63萬輛優於預期 3月估3.5萬輛

2024/3/1 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）根據統計資料，今年2月台灣新車掛牌數2萬6267輛，較1月減少41.4%，比去年同期下滑20%，較原先預期的2.4萬輛成長。

展望今年3月，汽車龍頭和泰車預估，市場景氣持穩，加上進口車來車量持續增加，預估3月新車掛牌數約3.5萬輛，較去年同期下滑21%。

根據統計資料顯示，2月台灣新車掛牌2萬6267輛，高於原先預期的2.4萬輛，較1月4萬4821輛下滑41.4%，比去年同期3.28萬輛減少20%。

產業人士指出，2月有農曆春節假期、加上工作天數較少等因素，此外去年同期來車量較多、基期相對較高，不過2月進口車到港數增加，使得2月新車領牌數仍優於市場原先預期。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月合計登錄9442輛，市占率35.9%，其中TOYOTA單一品牌2月登錄7556輛，單一品牌市占率為28.8%。

和泰車指出，LEXUS品牌今年前2月合計登錄4963台，再次取得豪華車市場龍頭寶座，包括LBX、UX 300h等新車已加入戰線。

此外中華汽車代理MG品牌2月掛牌數1715輛，年成長147.5%，首次市占率突破6%，達到6.5%，登上2月台灣市場品牌銷售季軍。

2月進口車登錄數1萬1963輛，較去年同期下滑20.2%，市占率45.5%，其中2月高級車款登錄數5182輛，較去年同期下滑35.3%，市占率19.7%。

展望3月，和泰車表示3月市場景氣持穩，加上進口車和高級車款來車量持續增加，預估3月新車掛牌數約3.5萬輛，與市場評估持平，較去年同期下滑21%。（編輯：趙蔚蘭）1130301

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.56