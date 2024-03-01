2月新車掛牌2.63萬輛優於預期 3月估3.5萬輛
2024/3/1 13:00
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）根據統計資料，今年2月台灣新車掛牌數2萬6267輛，較1月減少41.4%，比去年同期下滑20%，較原先預期的2.4萬輛成長。
展望今年3月，汽車龍頭和泰車預估，市場景氣持穩，加上進口車來車量持續增加，預估3月新車掛牌數約3.5萬輛，較去年同期下滑21%。
根據統計資料顯示，2月台灣新車掛牌2萬6267輛，高於原先預期的2.4萬輛，較1月4萬4821輛下滑41.4%，比去年同期3.28萬輛減少20%。
產業人士指出，2月有農曆春節假期、加上工作天數較少等因素，此外去年同期來車量較多、基期相對較高，不過2月進口車到港數增加，使得2月新車領牌數仍優於市場原先預期。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌2月合計登錄9442輛，市占率35.9%，其中TOYOTA單一品牌2月登錄7556輛，單一品牌市占率為28.8%。
和泰車指出，LEXUS品牌今年前2月合計登錄4963台，再次取得豪華車市場龍頭寶座，包括LBX、UX 300h等新車已加入戰線。
此外中華汽車代理MG品牌2月掛牌數1715輛，年成長147.5%，首次市占率突破6%，達到6.5%，登上2月台灣市場品牌銷售季軍。
2月進口車登錄數1萬1963輛，較去年同期下滑20.2%，市占率45.5%，其中2月高級車款登錄數5182輛，較去年同期下滑35.3%，市占率19.7%。
展望3月，和泰車表示3月市場景氣持穩，加上進口車和高級車款來車量持續增加，預估3月新車掛牌數約3.5萬輛，與市場評估持平，較去年同期下滑21%。（編輯：趙蔚蘭）1130301
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