群創：面板產業春燕到 去年虧損不排除再減資

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（中央社記者潘智義台北4日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，為避免受面板景氣循環波動拖累，將擴大車載、醫療應用及扇出型半導體封裝等非傳統顯示器業務；群創總經理楊柱祥則樂觀看待面板景氣春燕到來。

群創今天舉行法人說明會，洪進揚說明，去年第4季非傳統顯示器產品貢獻營收有上升趨勢，主因車用訂單強勁；半導體先進封裝產品（扇出型封裝）的營收則預計在今年下半年後展現出來；至於去年虧損，不排除再次減資，退還現金給股東，當然更希望今年及早單季轉虧為盈。

群創因應2022年虧損，已在2023年辦理現金減資逾新台幣47.78億元，銷除股份4億7782萬2808股，返還現金每股約0.5元給股東。此次因應2023年虧損，不排除再辦理減資。

群創統計，2023年全年合併營收2117億元，營業淨損187億元，稅後淨損186億元，基本每股損失2.01元。

楊柱祥解釋，群創與其他同業對市場的看法不同，去年第4季庫存比同業高點，主因看好今年第1季的市場需求，現在也真的有許多客戶下急單，彷彿春燕到來，只要能春燕能三五成群，就可望帶動需求。

他認為，目前從零件到下游產品庫存看來都算健康，面對商用換機潮、運動賽事需求，加上電視大尺寸化，還有紅海運輸斷流，都促使客戶及早備貨。

不過，楊柱祥坦言，面板供需健康是建立在目前各面板廠產能稼動率普遍降低，且沒有新廠產能開出的情況，其實各種不確定性仍然存在。盼地緣政治烏雲「被東風吹走」，醫療衛生、車用、半導體先進封裝產品營收增加，「把烏雲儘快吹散」。

另外，群創與印度Vedanta集團簽約合作，將協助其在印度建置高世代面板廠，取代自國外進口的需求，群創已對相關廠商簡報，甚至到印度總理府報告，將來除向Vedanta集團收取權利金，也看好印度龐大市場商機。

洪進揚強調，群創要避免景氣循環，突破點在非傳統顯示器業務，不只增加資本支出，更要投入人才培養，將來不只提供客戶面板，更要有完整的解決方案；車用市場除已與歐洲2家大汽車品牌、美國汽車品牌合作，日本車廠也用到群創的大尺寸顯示器。

楊柱祥指出，半導體先進封裝（扇出型封裝）今年下半年可提供客戶，月產能近1000片，未來的12至18個月後，將視客戶需求提升至3000至4500片。

近期傳出蘋果穿戴式裝置取消採用微發光二極體（Micro LED）顯示面板，但洪進揚直言，群創已獲汽車大廠承諾抬頭顯示器採用Micro LED技術；蘋果不做，非蘋陣營正可好好發揮，讓Micro LED變未來主流，群創所屬的鴻海集團內部已經評估，將持續推動Micro LED技術。

群創旗下睿生光電總經理李志聖表示，自動X光檢測設備（AXI）今年下半年可望獲客戶認證，除醫療使用之外，工業檢測也是重要市場。

李志聖說明，自動X光檢測設備偏向採整個系統出售，不偏零組件，除本土市場外，全球市場如印度、巴西，今年開始可能會有貢獻，其中以高階醫學應用、工業應用較有商機。（編輯：楊蘭軒）1130304