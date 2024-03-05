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經部113年綠能躉購費率定案 光電微降、風電等持平

2024/3/5 18:46
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（中央社記者曾智怡台北5日電）經濟部今天完成「中華民國113年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」審定作業，除太陽光電微幅下修，其餘風電等再生能源大多持平，地熱發電不及2MW容量級距、沼氣發電則微幅上漲。

另外，為鼓勵公民電廠、集合式住宅等微型、中小型家戶屋頂設置太陽光電設備，針對不及100瓩的屋頂型太陽光電，細拆為4個級距。

113年度太陽光電躉購費率採1年2期，並按各分類容量級距區分，第1期躉購費率介於每度3.7635至5.7848元，第2期躉購費率則介於每度3.7236到5.7055元。

風力發電維持112年度費率水準，不及30瓩陸域風電，躉購費率每度7.4110元，30瓩以上陸域風電，躉購費率每度2.1286元；離岸風電，躉購費率每度4.5085元。

至於浮動式離岸風電費率，能源署指出，審定會已有相關討論，能源署也在1月26日召開「離岸風電浮動式風場示範規劃座談會」聽取各界意見，將參酌相關意見，完善示範規劃，並儘快對外說明。

生質能發電方面，有厭氧消化設備（沼氣發電）分類，躉購費率微幅提高為每度7.0192元；無厭氧消化設備分類，維持112年度費率水準，躉購費率每度2.8066元；農林植物分類維持112年度水準，躉購費率每度3.1187元。

廢棄物發電維持112年度費率水準，一般及一般事業廢棄物分類，躉購費率每度3.9482元；農業廢棄物分類，躉購費率每度5.1407元。

針對外界近期對於固體再生燃料（SRF）發電的各項建議，能源署表示，審定會決定113年度廢棄物發電類別仍維持預告的躉購類別及費率水準，後續將持續蒐集各界意見，並與環境部研商強化管理機制，以協助國內廢棄物資源化及提升自主能源。

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小水力發電維持112年度費率水準，不及500瓩級距，躉購費率每度4.8936元；500瓩以上不及2MW部分，躉購費率每度4.2285元；2MW以上，躉購費率每度2.8599元。

地熱發電方面，不及2MW容量級距，躉購費率微幅提高為每度5.9459元；2MW以上容量級距，維持112年度費率水準，躉購費率每度5.1956元。海洋能發電同樣維持112年度水準，躉購費率每度7.3200元。（編輯：林淑媛）1130305

#光電
#經濟部
#風電
#綠能
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#能源署
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