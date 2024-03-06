大魯閣股東會紀念品吸睛 早盤衝高8%後拉回

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（中央社記者江明晏台北6日電）大魯閣今年股東會紀念品祭出價值3600元的消費抵用券，早盤激勵股價攻高至23.4元，漲幅逾8%，隨後賣壓出籠，漲幅收斂至平盤附近，由於1股就能領紀念品，零股交易量也十分活躍。

大魯閣5日公布113年股東會紀念品，將透過APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3600元。

大魯閣近幾年的股東會紀念品均為旗下通路回饋券，引起股東搶買，更曾因此有過連拉6根漲停，被列為處置股的紀錄，但近幾年紀念品行情相對平淡；大魯閣股東人數逐年成長，110年股東人數從1.1萬增至7萬人，112年大幅增至15萬人，113年再增加到超過17萬人。

大魯閣今天股價攻高至23.4元之後拉回，早盤漲幅逾8%，隨後漲勢收斂，股價下探至平盤附近，由於1股就能領紀念品，盤中零股交易也十分活躍。

疫後實體消費大幅回溫，大魯閣去年前3季每股賺0.76元，第4季和全年也將獲利，是睽違12年來本業首度轉盈，今年也有望延續健康營運模式繼續獲利。

大魯閣也宣布將進軍美國市場，預估第2季會有好幾個點陸續簽約，包括加州、德州、拉斯維加斯等，初期皆以直營為主，最快今年底、明年初在美國開出首個打擊場。（編輯：張均懋）1130306