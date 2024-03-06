緯軟取得大型新客戶 今年AI營收占比看增

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（中央社記者吳家豪台北6日電）資訊服務商緯創軟體去營收與獲利續創新高，董事長蕭清志今天說，1月取得大型新客戶，今年營收與獲利有機會延續去年成長態勢；人工智慧（AI）應用營收占比去年約10%，在生成式AI需求帶動下，今年占比將持續提升。

法人分析，隨著互聯網與新能源車市場規模成長，緯軟今年營收有望持續年增兩位數。不過緯軟為了在互聯網領域快速擴張，近年在毛利率方面有所犧牲，去年下滑到約20%；目前緯軟互聯網客戶占比較高，今年毛利率可能維持20%水準。

緯軟2023年合併營收約88.41億元，年增11.2%；營業利益6.07億元，年增7.8%；稅後淨利5.88億元，年增6.1%；每股盈餘8.49元。今年前2月合併營收15.92億元，年增18.8%，續創歷年同期新高。

蕭清志今天出席媒體交流會指出，2023年緯軟內部碰到很多亂流與逆風，快速因應調整後，交出還不錯的成績單。

蕭清志表示，中國市場占緯軟營收近70%，今年上半年中國仍可能震盪調整，但中國政府已調整政策，積極發展自駕車、半導體及人工智慧（AI）等高科技，並提振經濟與房地產市場，希望中國市場下半年表現能優於上半年。

他強調，今年緯軟營運主軸是「穩健成長、控制風險」，緯軟基本盤已經守住，會繼續服務體質好的客戶，淘汰體質不好的客戶。其次，緯軟將鎖定互聯網、新能源車、健康醫療及AI等領域，提升服務質量，尋找下一片「碧綠草原」。

緯軟財務長長育禎表示，目前AI需求主要來自互聯網與智慧車，台灣金融業也開始有需求出現，緯軟AI應用從基本的AI訓練師做起，隨著專案越來越多，會逐步拓展。（編輯：楊凱翔）1130306