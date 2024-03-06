亞股漲多跌少 市場關注鮑爾國會演說和美就業數據

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（中央社香港6日綜合外電報導）在投資人趁近來科技股帶動的漲勢了結獲利的拖累下，全球股市多走跌，亞洲股市今天則漲多跌少。市場關注聯準會主席鮑爾今明兩天的國會聽證演說，以及美國即將公布的就業數據。

法新社報導，國際金價和比特幣價格昨天雙雙創下歷史新高，而部分科技股賣壓造成全球多地股市挫跌。

華爾街三大指數前一天收跌，其中以科技股為主的那斯達克指數在蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）的拖累下，終場收跌1.7%。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，iPhone今年初中國銷售下滑的消息「是對美中之間貿易緊張的鮮明提醒」。

美股指數今年雖大幅上漲，但漲勢多仰賴幾檔大型股。

「和這些大型股有關的負面消息恐引發整體指數的廣泛回跌，倘若中國再傳出銷售疑慮的消息，跌幅甚至會更大。從地理角度來看，中國占這些科技巨擘的獲利很大一部分。」

殷尼斯還說：「前美國總統川普（Donald Trump）若再度當選，可能會對中國進口商品祭出大幅關稅，（雙方）貿易緊張恐升高…後果恐由美國科技股投資人來埋單。」

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）經濟學家瑞格利（Duncan Wrigley）與林浩波指出，中國全國人大會議開幕，李強發表的工作報告顯示，中國維持路線，避免推出大型振興方案。

他們說，中國可能會「主要仰賴財政援助來維持成長在可接受的水準，貨幣政策則將扮演調節的角色，只會象徵性降息。」

除了中國全國人大會議外，投資人也聚焦在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今、明兩天的國會聽證演說，希望從中一窺聯準會降息時間表。

此外，市場也關注美國8日公布的就業數據。

日股基準日經指數今天微幅收低，以40090.78點作收。

港股恆生指數昨天收盤重挫逾2%後，今天收盤強彈1.7%，來到16438.09點。上海綜合股價指數則收跌0.3%，來到3039.93點。

至於其他亞股表現，雪梨、台北、威靈頓、新加坡皆收漲。首爾、馬尼拉和吉隆坡股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130306