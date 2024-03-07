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智邦去年每股賺15.99元 展望今年看好AI業務

2024/3/7 19:30
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（中央社記者潘智義台北7日電）網通廠智邦科技今天公布2023年第4季稅後淨利22.52億元，每股稅後淨利4.04元，2023年合併稅後淨利89.20億元，年增9.24%，每股稅後淨利15.99元。展望今年營運，智邦看好數據中心、AI業務成長。

智邦指出，企業和電信的市場狀況仍然較為保守，但數據中心、人工智慧（AI）相關應用料將維持相對健康的成長動能。智邦盼2024年營收較2023年雙位數成長。

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智邦科技今天公布2023年第4季合併營收新台幣219.56億元，季減2.1%，稅後淨利22.52億元，季減5.60%，每股稅後淨利4.04元。智邦統計，2023年合併營收841.88億元，年增9.04%。2023年合併稅前淨利117.32億元，年增14.17%；2023年合併稅後淨利89.20億元，年增9.24%，每股稅後淨利15.99元。

另外，智邦說明，2023年第4季合併營業毛利52.9億元，年增7.31%，季增2.44%；第4季合併營業利益32.33億元，年增5.83%，季增4.94%。2023年合併營業毛利192.63億元，年增16.62%；合併營業利益115.01億元，年增19.40%。（編輯：楊凱翔）1130307

#智邦科技
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