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金管會推性別多元化 今年163家上市櫃改選須增女董事

2024/3/8 16:17（3/8 16:37 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會推動上市櫃公司董事性別多元化，自今年起，上市櫃公司應依董事屆期改選委任至少一名不同性別董事，自2025年起，上市櫃公司董事會任一性別董事席次未達1/3者，應在年報具體揭露原因與採行措施。

根據金管會證期局統計，截至2023年3月14日止，有497家上市櫃公司尚未有女性董事，占全體上市櫃公司比例達27.9%；其中有163家上市櫃公司董事今年任期屆滿，改選時須增加至少一名女性董事。

為提升上市櫃公司董事性別多元化，金管會2023年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，要求自2023年起申請上市櫃掛牌公司董事會須包含至少一名不同性別董事，自2024年起已上市櫃公司應依董事屆期改選委任至少一名不同性別董事，自2025年起上市櫃公司董事會任一性別董事席次未達1/3者，應在年報具體揭露原因與採行措施。

金管會今天表示，董事會為公司最高決策層級，台灣逐步透過公司治理評鑑指標、年報資訊揭露及強制至少委任一名不同性別董事等機制循序推動下，目前逾7成上市櫃公司已有設置不同性別董事，且董事任一性別比例達1/3的比率亦逐年提升。

金管會指出，未來將持續推廣宣導，並參酌國際間董事性別制度發展，滾動檢討調整相關措施，以達董事會成員性別多元化目標。（編輯：林淑媛）1130308

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