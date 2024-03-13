vivo聯手蔡司推新機 中高階銷售拚6成占比

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（中央社記者江明晏台北13日電）手機品牌vivo今天宣布推出V30系列新機，搭載蔡司光學鏡頭，vivo台灣總經理陳怡婷看好銷售量增加2到3成，今年vivo將持續擴大中高階銷售占比，有機會朝6成穩定發展。

vivo今天舉辦發表會，推出新V30系列智慧人像旗艦，深化與蔡司的合作，首次將蔡司的光學鏡頭及X系列同款的VCS人眼仿生技術搭載於V30系列；V30系列前、後鏡頭均搭載5000萬超廣角大光圈，建議售價新台幣2萬3990元。

vivo台灣總經理陳怡婷今天受訪表示，vivo首次將蔡司的光學鏡頭「下放」到V系列，預估V30系列銷售目標和上一代相比，可望成長2到3成。

她進一步說，價格帶落在新台幣1.5萬元至2萬元的V系列，在vivo銷售占比為4成，對vivo來說是主力產品，今年會持續在中高階市場做好做大，售價約在2.5萬元以上的X系列也持續成長，X和V系列中高階手機銷售量目前占比超過一半，有機會朝向6成穩定發展。

台灣手機市場近年銷量下滑，vivo銷售量逆勢成長，陳怡婷表示，去年vivo整體年營業額較2022年成長近3成，營收、獲利均創2017年進入台灣市場以來新高。

她也表示，觀察台灣手機市場狀況，銷售板塊確實往中高階市場位移，看好銷售額有望持續成長。（編輯：楊凱翔）1130313