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新普2023每股純益30.67元 連3年賺逾3股本

2024/3/13 16:37
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）電池大廠新普去年財報出爐，全年營收新台幣848.05億元，年減11.3%，創下近4年新低；稅後純益56.73億元，也比2022年縮水21.6%，換算每股純益30.67元，連續第3年賺進超過3個股本。

新普今天董事會通過2023年下半年現金股利分派，每股擬配發現金股利11.7元。

新普為全球NB電池模組龍頭，去年上半年因為疫後居家上班需求減弱，PC市場陷入庫存整理，新普營運受到打擊。

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不過法人看好，PC市場的庫存調節去年下半年已逐漸告一段落，今年可望重拾溫和成長，加上AI風潮席捲，AI PC有望拉動新一波買氣，去年是新普的營運谷底，今年成長可期。

另一方面，最近國內ETF市場強強滾，元大台灣價值高息開募2天就傳出募資金額逼近千億元，翻開元大台灣價值高息的10大成分股名單，新普名列榜上，為股價增添上攻動力。新普今天終場大漲50元、收在漲停價556元，續創歷史新高，農曆年後短短1個月，波段漲幅超過4成。（編輯：楊蘭軒）1130313

#新普
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