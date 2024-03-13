新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼

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（中央社記者何秀玲台北13日電）保養美容產業達爾膚、軒郁國際皆公告2023年財報，受惠於旗下品牌和新品挹注，以及觀光客回流帶動業績，獲利分別創歷年次高與歷年新高。

擁有品牌「DR.WU」醫美保養品牌大廠達爾膚今天公告2023年財報，全年營收新台幣11.37億元，稅後純益為新台幣4.24億元，年增24.9%，創歷史次高，受惠於海內外市場拓展有成，各通路皆有雙位數成長，以及觀光客回流、新品上市挹注業績，每股純益（EPS）為9.43元。

達爾膚擬配發第4季現金股利每股2元，累積2023年共計發放現金股利10元。

達爾膚近2年台灣市場表現不俗，營收占比超過8成，今年上半年看好台灣內需及國際觀光客市場，首度開發身體保養產品已於今年3月上市，期許新品能推升整體業績。

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另外，擁有「Dr.May美博士」等保養品牌的軒郁國際日前也公告2023年財報，營收為29.74億元，稅後純益約為4.03億元，年增121.8%，營運動能主要來自併購保養品牌阿原YUAN約45%股權效益，以及新品業績告捷，線上銷售業績也不俗，帶動獲利創歷年新高紀錄，EPS為14.66元。

軒郁國際擬配發現金股利約12.46元，股票股利約0.55元，累積全年度股利共計發放每股13.01元。（編輯：潘羿菁）1130313