大成去年每股賺4.81元創高 祭庫藏股9000張轉讓員工

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（中央社記者何秀玲台北14日電）大成今天發布多項公告訊息，2023年營收為新台幣1111.08億元，年減1.93%，稅後純益為40.69億元，年增85.5%，創歷年新高，每股純益（EPS）4.81元，擬配現金股利2.2元，配發率45.7%。

此外，由於大成下一個發展事業為寵物食品，今天也公告，將擴增寵物飼料事業；大成也決議將於明天起買回庫藏股9000張，買回股份目的是轉讓股份予員工。

針對2023年財報，大成指出，部分產品售價隨著原物料下跌調整，而獲利創歷年新高，是因總量成長加上毛利改善。

大成並公告，董事會決議出售台南巿柳營區土地，總面積折合坪數為3885坪，交易總金額1.77億元，交易相對人為大成子公司毛能寵物營養生技，大成指出，評估以現有子公司為基礎來擴增寵物飼料事業，故擬取得台南柳營區外環段土地做為未來事業發展。

另外也公告，大成董事會決議向大成子公司國成麵粉出售桃園市楊梅區國聯段201、325、355地號，性質為鐵路用地，總面積折合37.62坪，交易總金額為28.5萬元，主要是為了擴廠需求。

同時也決議向子公司國成麵粉，取得桃園市楊梅區國聯段322、323地號，性質為倉儲用，總面積折合為5.78坪，交易總金額約44.2萬元，目的也是未來擴廠需求。（編輯：潘羿菁）1130314