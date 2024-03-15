雅茗-KY引進皇冠集團策略股東 今年揮別谷底拚轉盈

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（中央社記者江明晏台北15日電）雅茗-KY以手搖飲品牌布局全球，今年1月底處分中國事業70%股權，今天並宣布引進有「兩岸旅行箱大王」稱號的皇冠集團為策略性股東，預計年底前進軍美東市場，帶動全年營運走出谷底，力拚轉虧為盈。

雅茗-KY今天宣布，結盟皇冠集團為策略性股東，初期入股比例約10%，並由曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任雅茗-KY總經理，開拓新局並力拚今年營運轉盈，同時啟動國際合作資源與併購。

皇冠集團發跡於台中太平，以皮件工業起家，旗下生產的旅行箱現今行銷全球各地，業務版圖多位於台灣及中國市場，曾獨家代理美國知名背包品牌JANSPORT。

受到中國疫後經濟復甦緩慢，因應市場競爭進行體質調整，雅茗-KY 2023年營收新台幣7.44億元，年減7%，稅後虧損1億元，每股虧4.06元，已是第3年虧損。

雅茗-KY表示，中國事業已於去年底經主管機關核准後，在今年1月底處分70%股權，處分利益將在第1季入帳。

雅茗-KY指出，啟動大陸事業轉型布局，持有30%股權保留在中國發展的可能性，並重新盤整快樂檸檬及仙蹤林品牌。

雅茗新任總經理江錫毅，畢業於美國加州大學機械工程系，擁有加州商學碩士學位，以及美國、日本、上海等海外工作經歷，過去曾在上海帶領皇冠集團打破傳統零售商業模式，搶攻電商商機。

雅茗-KY說明，旗下快樂檸檬品牌繼東南亞之後，已進入歐美市場，目前插旗超過20多個國家、200多個城市，目前在美西的門市已達130店，接下來將持續快速擴張展店，預計於今年底前進軍美東市場。

在全球缺工、缺料的大環境下，雅茗-KY表示，除了準備品牌IP及門店新世代升級外，將導入AI智慧化茶飲設備，已有許多國家代理商有興趣引進。（編輯：張均懋）1130315