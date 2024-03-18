世界健身-KY啟動庫藏股 最高買回1500張

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（中央社記者江明晏台北18日電）世界健身-KY今天公告，董事會決議啟動庫藏股，擬自19日起至5月18日最高買回1500張庫藏股，價格區間為90至159元，總金額最高不超過新台幣2.385億元。

台灣健身龍頭業者世界健身-KY今天公告，董事會將啟動買回庫藏股。

公告指出，世界健身-KY預計買回最高1500張庫藏股，占總發行股本約1.33%，買回期間為3月19日至5月18日，價格區間為90至159元；若以最高股價估算，總金額最高不超過2.385億元。

世界健身-KY今年1月24日以每股132元掛牌上市，成為運動休閒類股生力軍，但股價連日震盪走跌，2月15日盤中曾下探90.2元，近期股價則谷底反彈；今天股價收在117元，上漲4元，漲幅3.54%。

世界健身-KY董事長柯約翰表示，鑑於公司穩健的現金股利政策及強勁的擴展計畫，目前股價未反映公司潛在價值，此次庫藏股買回，希望藉此展現公司經營團隊對前景的信心。

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關於買回的庫藏股，世界健身-KY指出，未來規劃用於「員工激勵方案（Employee Stock Incentive Plan）」， 如自買回股份之日起5年內未轉讓的庫藏股則將予以註銷。

另外，世界健身-KY表示，公司為台灣健身產業的龍頭品牌，旗下有近50萬會員及119家分店的規模，今年持續擴張，預計開設12家新館，並拓展零售及果汁吧等多元服務，看好夏季旺季將帶動業績成長。（編輯：楊凱翔）1130318