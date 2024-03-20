若延長大宗物資減稅措施 莊翠雲：財政部會配合

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（中央社記者范正祥台北20日電）財政部長莊翠雲今天在立法院答詢表示，行政院22日將召開穩定物價小組會議，如果政策決定要延長對原物料大宗物資實施減稅措施，財政部會配合做相關的行政作業。

莊翠雲指出，從民國110年12月至今年3月，相關措施總共減少了營業稅、貨物稅、關稅約新台幣853億元，這部分可以協助廠商降低成本，緩解物價上漲。

立法院財政委員會今天處理民國113年度中央政府總預算決議有關財政部主管預算凍結書面報告案45案，莊翠雲列席並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，電價即將調整，電價影響物價波動狀況，是否嚴重到需要政府延長對原物料大宗物資實施減稅措施。

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莊翠雲答詢指出，行政院22日將召開穩定物價小組會議，討論國內外物資供需，還有價格走勢，以及減稅的一些成本效益等；行政院在考量時，一定會綜合評估；如果政策決定要延長減稅措施，財政部會配合做相關的行政作業。

林德福提醒，如果延長對原物料大宗物資實施減稅措施，不要變成只有廠商受益，財政部要監督廠商，不要給了廠商減稅，結果廠商還要以電價調整為由漲價，有些廠商根本就沒有真正去平穩物價。（編輯：郭無患）1130320