台灣AI引擎商用版4月問世 吳政忠：助台廠打造PC應用

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會主委吳政忠今天宣布，台灣繁體中文「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）的參數量70億（7B）可商用版本，將於4月中旬開放為開源模型，有效降低台灣產業導入大型語言模型的成本，可依據台廠不同需求推出應用，比如內建於PC中。

為因應國際大型語言模型常產生資訊偏誤、或不符台灣文化與價值觀的回應，國科會去年4月啟動TAIDE計畫，在LLaMA（Meta推出的語言模型）原型基礎上，由國內學界專家進一步發展及訓練調校，推出7B、13B等版本。

國科會並在今天召開的第10次委員會議中報告「TAIDE推動成果與未來展望」，會後記者會上，也讓媒體現場試用13B版本功能。根據記者試用，TAIDE可用繁體中文撰寫致詞稿，也可以「很有禮貌」的口吻寫採訪邀約信，並精準回答「請問台灣是一個國家嗎」等認知性質問題。

吳政忠表示，發展台灣專屬的大型語言模型極為重要，最終目標在於落地應用、讓全民有感，國科會將繼續支持TAIDE團隊，使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型，也會持續推動跨部會合作投入人才培育、算力布建及資料整備等基礎建設。

國科會科技辦公室副執行秘書楊佳玲指出，目前TAIDE團隊已開發出7B可商用版本，以及13B學研用版本模型，具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應的能力，後續除支援公部門導入TAIDE，也將於近期開源釋出7B可商用版本，供外界自由運用。

吳政忠指出，預計TAIDE 7B可商用版本將在4月中旬開放為開源模型，但作法與OpenAI等歐美大廠不同，OpenAI是提供使用者帳號、可馬上登錄使用，這背後需要非常多的維運支援、要私人企業財力支應，TAIDE則是「打地基」，把模型釋出給業者，讓廠商未來可embed（嵌入）到手機、個人電腦（PC）等，給民眾使用。

國科會科技政策諮詢專家室資通訊群組召集人李育杰說明，業者未來也可以運用TAIDE 7B版本，投入自有資料進行微調（fine-tune）；在產學研合作下，也共同發展出智慧客服、行政常見問題回應、農業知識問答及中小學台語教學等應用案例。

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楊佳玲進一步表示，TAIDE團隊從字詞語料、通用文本、特定專用等3面向盤點公私部門資料並個別洽商授權完成，已處理的優質繁中資料共89.4GB，而TAIDE 13B版本在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等5大功能的表現，已與ChatGPT 3.5相當，並擁有豐富在地知識。

在建置運算資源方面，李育杰表示，已投入新台幣1億1000萬元建置最新GPU H100運算資源，與台灣杉二號完成系統整合，去年11月開始測試、12月正式服務，希望後續藉算力的加強，訓練出70B模型。（編輯：楊凱翔）1130320