台英合作研發投入6.5億元 聚焦半導體及下世代通訊

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部今天與英國科學創新及技術部（DSIT）共同舉辦「台英研發合作啟動記者會」，雙方未來2年將投入新台幣6.5億元，深化半導體、下世代通訊、綠色能源科技及生成式AI（人工智慧）等領域。

台英研發合作啟動記者會今天舉辦，群創光電、円通科技、永源科技等台廠參與，英方則有全球半導體大廠科磊子公司SPTS、英國知名半導體材料商Smartkem，以及牛津大學、伯明罕大學、薩里大學等名校。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，英國是台灣在歐洲第3大的貿易重要夥伴，英國自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係。台英雙方2022年簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，2023年首次啟動徵案，即獲24案申請，並吸引到群創光電、科磊等大廠投入。

英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）指出，新的一輪台英創新研發合作計畫徵件將在下個月啟動，英國創新局將挹注資金從200萬英鎊，提升到500萬英鎊。

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在化合物半導體合作方面，經濟部表示，群創光電日前宣布跨入半導體領域，並與國際半導體大廠科磊合作投入氮化鎵化合物半導體封測技術研發合作。在下世代通訊方面，円通科技攜手友達光電，投入6G通訊設備的關鍵零組件開發。

經濟部提醒，「2024台英創新研發合作計畫」將於4月啟動，徵案期間自4月8日起至7月17日截止，聚焦智慧科技、綠色能源科技、智慧製造、材料與生物科技，以及創新服務等領域。（編輯：張若瑤）1130320