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央行升息新青安利率再脫鉤？ 財部：審慎研議

2024/3/21 19:03
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（中央社記者張璦台北21日電）央行今天宣布升息半碼，牽動房貸族壓力加大，一旦足額反映，將讓新青安房貸利率達到1.9%，過去為減輕首購族負擔，青安利率未足額反映央行升息，這次是否會再度脫鉤，對此財政部表示，需要時間審慎研議。

中央銀行今天舉行今年首場理監事會議，決議升息半碼（0.125個百分點），重貼現率調整為2%，自3月22日起實施。

央行升息將牽動房貸利率跟著上揚，若足額反映，市場地板價的新青安貸款一段式機動利率，將從現在的1.775%，上升至1.9%。

針對政府或公股行庫是否將再次補貼新青安房貸利率，財政部表示，仍需要一些時間審慎研議，因為央行升息不只影響新青安，也牽涉其他政策性貸款。

此外，針對央行今天意外升息，公股行庫主管認為，主要是為因應通膨預期心理，與房市較無關係，且預期這次調高半碼，對整體房市交易動能、新青安熱度，都不會有太大影響，主因在於現在房租高昂，許多民眾考量「與其租、不如買」，撐起自住剛性需求。

央行民國111年啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為進一步減輕無自有住宅家庭的購屋負擔，財政部轄下8大公股行庫「青年安心成家購屋優惠貸款」自去年8月1日起，放寬各項條件。

利率方面，除公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼，至115年7月31日止；補貼1.5碼（0.375個百分點）後，現行一段式機動利率降到1.775%。

其他措施包含最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：潘羿菁）1130321

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