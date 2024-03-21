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農業金庫增加收益有成 20日獲頒信保躍升獎

2024/3/21 19:40
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（中央社記者楊淑閔台北21日電）全國農業金庫今天表示，為去化資金及增加收益，推動中小企業放款，鼓勵移送信保機構保證，降低授信資產風險，去年績效大幅成長，20日獲中小企業信保基金頒發「信保躍升獎」。

全國農業金庫發布新聞指出，財團法人中小企業信用保證基金於20日舉行「2024中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，表揚金融機構及授信經理人積極運用信用保證機制對中小企業融資，全國農業金庫榮獲「信保躍升獎」。

全國農業金庫強調，為去化資金及增加收益，也積極推動中小企業放款，並於2019年7月加入中小企業信用保證基金成為會員，鼓勵中小企業申請貸款移送信保機構保證，以降低授信資產風險。

全國農業金庫分析，2023年移送中小企業信用保證基金保證287件、保證金額新台幣13.2億元，較2022年177件、9.62億元，分別增加62%及37%，移送件數及保證金額都大幅成長，因而獲頒「信保躍升獎」。

另外，全國農業金庫統計，截至2024年2月底，移送中小企業信保基金保證件數達1421件，累計保證金額約40.34億元。（編輯：陳清芳）1130321

#信保基金
#全國農業金庫
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