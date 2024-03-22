更多編輯台推薦新聞：
匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來
兩岸

香港基本法23條3/23生效 港人：不知道紅線在哪 看不到未來

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

天力與丹麥業者簽MOU 搶攻亞太離岸風電運維商機

2024/3/22 22:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣本土風機葉片廠天力離岸風電今天宣布，與丹麥太古再生能源簽署合作備忘錄（MOU），兩公司將合作成立合資企業，共同投入台灣風機營運和維護服務，並聯手拓展亞太地區市場相關服務。

天力董事長吳坤達及太古再生能源執行總裁史密斯（Ryan Smith）今天共同出席於台北舉行的簽約儀式，兩公司將合作成立合資企業，提供本土風力發電機運維服務。

天力透過新聞稿指出，雙方也會落實技術在地化，積極培訓本土風電運維人才，掌握運維技術與趨勢，包括葉片維修、電力和機械維護、離岸海運物流服務及風力發電機運維等，聯手搶攻運維市場。

史密斯表示，太古再生能源最近收購專精於修復葉片的Altitec公司，未來將借重專精葉片製造、實績有目共睹的天力，兩家公司發揮共同使命，共盼提高台灣離岸風電運營的效率及可持續性，並擴大服務覆蓋範圍。

天力離岸風電董事長吳坤達指出，透過天力葉片製造方面的專業知識，與太古再生能源產業領先的機械、電力及葉片相關風力發電機服務相結合，可見雙方目標一致且明確。

太古再生能源於2023年在台灣設立辦事處，過去24個月為大彰化、雲林、彰芳西島和中能離岸風電場項目等重點項目做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1130322

#離岸風電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204