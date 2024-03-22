天力與丹麥業者簽MOU 搶攻亞太離岸風電運維商機

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣本土風機葉片廠天力離岸風電今天宣布，與丹麥太古再生能源簽署合作備忘錄（MOU），兩公司將合作成立合資企業，共同投入台灣風機營運和維護服務，並聯手拓展亞太地區市場相關服務。

天力董事長吳坤達及太古再生能源執行總裁史密斯（Ryan Smith）今天共同出席於台北舉行的簽約儀式，兩公司將合作成立合資企業，提供本土風力發電機運維服務。

天力透過新聞稿指出，雙方也會落實技術在地化，積極培訓本土風電運維人才，掌握運維技術與趨勢，包括葉片維修、電力和機械維護、離岸海運物流服務及風力發電機運維等，聯手搶攻運維市場。

史密斯表示，太古再生能源最近收購專精於修復葉片的Altitec公司，未來將借重專精葉片製造、實績有目共睹的天力，兩家公司發揮共同使命，共盼提高台灣離岸風電運營的效率及可持續性，並擴大服務覆蓋範圍。

天力離岸風電董事長吳坤達指出，透過天力葉片製造方面的專業知識，與太古再生能源產業領先的機械、電力及葉片相關風力發電機服務相結合，可見雙方目標一致且明確。

太古再生能源於2023年在台灣設立辦事處，過去24個月為大彰化、雲林、彰芳西島和中能離岸風電場項目等重點項目做出貢獻。（編輯：楊凱翔）1130322