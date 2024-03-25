AI檢索圖形商標 智慧局推新功能檢索近似圖樣

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（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部智慧財產局今天推出AI人工智慧「以圖找圖商標檢索系統」，提供最多1000個前案，快速尋找他人已申請或註冊的相同或近似商標，並降低因申請商標與他人商標構成近似混淆而被核駁的風險，增加商標註冊成功的機會。

智慧局說明，民眾只需要上傳商標圖樣，無需輸入任何要件，就可以取得AI初步過濾，從第1類至第45類全類的近似商標檢索結果，迅速判斷是否可能與他人的商標近似混淆。

智慧局今天發布新聞稿表示，歷經長達3年的開發和測試，以及內部審查人員試用和評估，證實AI「以圖找圖」的新功能針對相同、高度近似的前案商標，檢出率極高，並可以檢索智慧局商標資料庫，包含申請中、取得註冊及被核駁的圖形商標資料。

智慧局提醒，以圖找圖檢索功能還在試行階段，目前僅提供圖形輔助檢索，在正式版上線前，仍應以智慧局商標檢索系統的「圖形近似檢索」，設定「圖形路徑」、「商品或服務名稱」或「類似組群」後的檢索結果為準。

智慧局說明，AI新系統會根據圖形近似程度排列並提供最多1000個前案商標。為提高近似商標前案的檢出率，特別是圖形結合文字的商標，建議民眾在進行檢索之前，清楚標註商標的圖形範圍。另外，也可以根據「商品或服務類別」篩選或結合現行圖形路徑的檢索方式，以確保完整檢索出潛在構成圖形近似的商標前案。

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智慧局呼籲，申請人提出商標申請註冊案件時，自主檢附經先行比對的AI以圖找圖檢索結果，作為申請案附件供審查上參考，以縮短商標審查時間。

隨著AI以圖找圖商標檢索的功能推出，智慧局將成為繼歐盟智慧局（EUIPO）、澳洲智慧局（IP Australia）、新加坡智慧局（IPOS）、世界智慧財產權組織全球品牌數據庫（WIPO Global Brand Database）等官方機構之後，具備AI「以圖找圖」檢索功能的機構，同時也是台灣實現自主開發AI檢索功能與技術的重要里程碑。（編輯：張均懋）1130325