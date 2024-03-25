遠傳布局保險業務 獲金管會核准試辦APP投保

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（中央社記者江明晏台北25日電）政府推行保險業數位創新轉型政策，遠傳電信今年起攜手中信產險進軍網路投保市場，近日再獲金管會核准，將於第2季推出試辦專案，透過APP就能直接完成旅行綜合保險線上申請。

根據金管會公布統計數據，去年全年網路投保件數達 621.15萬件，年增達46.5%，顯示網路投保越來越受消費者歡迎。

遠傳電信積極布局保險業務，與中信產險聯手推出創新網路投保服務，於今年推出旅行綜合保險，納入海外自駕及演唱會在內特定海外活動取消等保障，受消費者青睞。

遠傳電信2015年進入手機保險保障市場、2020年成立遠傳保代公司，業務擴及產、壽險與電話行銷市場，提供汽機車險、旅平險、意外險等多元保險服務，其中去年透過遠傳投保行動裝置險的投保金額超過新台幣15億元，連5年奪下業界之冠。

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遠傳今天透過新聞稿宣布，近日獲金管會核准，規劃於第2季再推出另一創新網路投保服務，消費者透過遠傳APP就能投保，也可完成國際漫遊申請、旅平險投保、海外訂房及旅遊行程預定，並將保費直接合併電信帳單繳費。

遠傳電信也持續經營各項金融服務領域，包含攜手金融夥伴投入fridDay聯名卡、投資理財等多元金融服務，未來將透過遠傳幣的點數經濟串聯APP金融行動生活圈。（編輯：黃國倫）1130325