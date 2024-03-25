國發會：前2月公建執行金額破千億 寫歷史新高

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）國發會今天報告113年整體公共建設計畫執行情形，截至2月底，經費執行直衝新台幣1037億元，寫下歷年同期新高；國發會主委龔明鑫直言，今年公共建設推動有好的開始，請各部會努力推動，同時強化淨零基礎建設。

國發會今天舉行第119次委員會議，並報告整體公共建設計畫。民國113年截至2月底，整體公共建設計畫經費執行1037億元，經費達成率13.34%，均較去年同期增加，且創歷年同期新高。

龔明鑫表示，今年公共建設經費規模接近7800億元，創近17年新高，請各部會依據所屬計畫年度工作排程，檢視年度經費配置的合理性，尤其是過度集中於第4季或年底執行者，應評估提前執行，並預留估驗計價及經費核銷作業所需時程，儘速將應付款項撥付廠商，以利提升年底經費執行績效。

龔明鑫提醒，淨零轉型是國家所推動重要政策，請主政機關透過階段性目標設定、法規整合與調整等作法，逐步落實推動，同時展開後續年度預算籌編事宜，就具促進淨零排放目標及效益的計畫，優先編列預算辦理。

國發會副主委高仙桂補充，過去前2月公建執行金額頂多300多億元，今年是首次前兩個月就有超過千億的好成績；此外，今年公共建設經費的油、電相關占比突破3成，凸顯政府推動淨零轉型的決心。

今天委員會議中，經濟部、國發會及勞動部並就「產業投資五大要素優化政策112年度執行總成效」案進行報告。

土地要素部分，經濟部為了提供台商回台投資及企業投資等用地需求，108至112年推動工業區更新立體化發展方案，已新增樓地板面積（容積獎勵部分）約13.9萬平方公尺，新增投資額約403.68億元；未來將完成與台糖公司合作開發產業園區，中埔、水上、新市、北高雄及褒忠等5處園區開發與招商。

供水要素部分，106年至112年累計增加每日221萬噸水源，相當於全台20%用水量；112年已達成每日增供23.85萬噸穩定供水目標，預計113年再增加每日15.6萬噸水源及80萬噸調度水量。

為了因應氣候變遷及降雨變化大的風險，經濟部表示，將加速水庫加高、海淡廠及伏流水等水資源開發建設，提高供水能力及增加枯水期保險水源，並強化區域調度供水管網串接，確保供水穩定及備援能力。

供電要素方面，經濟部太陽光電併網量至112年底已累計完成12.42GW；離岸風電283座風力機，裝置容量達2.25GW；智慧電表布建累計完成270.7萬戶。

經濟部表示，為了實現2050淨零排放目標及能源轉型政策，政府將積極擴增再生能源裝置容量，並持續優化能源法規制度以建構更健全的發展環境，同時加速智慧電表布建，發展相關儲能設施，確保供電穩定。

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經濟部官員指出，外界常質疑台灣是否會缺電，其實對於未來7、8年的電力規劃，已經把台商回流、半導體及人工智慧（AI）發展需求，以及軌道運輸電動化的電動車需求納入推估中，每年也都會滾動式檢討。

高仙桂指出，前幾年台灣投資大爆發，並未發生生產要素短缺的狀況，不過生成式AI等新興科技發展下，對生產要素要求會愈來愈大，期許各部會可繼續努力，持續精進投資環境。（編輯：林克倫）1130325