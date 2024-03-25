電價漲台積電成本增 龔明鑫：不影響國發基金獲利

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（中央社記者范正祥台北25日電）立委質詢時表示，台積電對國發基金獲利貢獻度達6成，電價調整增加台積電成本支出，是否影響國發基金獲利。國發會主委龔明鑫今天答詢時指出，目前台積電配發的股息每年約11元、12元，不會影響國發基金的獲利。

電價調漲方案22日定案，產業用電方面，增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。台積電表示，尊重相關政策決定，將秉持一貫的合法合規原則，遵循辦理，公司長期財務目標維持不變。即長期毛利率可達53%以上。

立法院經濟委員會今天審查「113年度中央政府總預算案附屬單位預算非營業部分關於行政院主管：行政院國家發展基金、離島建設基金、花東地區永續發展基金及促進轉型正義基金」等案，龔明鑫列席並備質詢。多位立委質詢時關注電價調漲衝擊民生，也影響產業。

民眾黨立委張啓楷質詢時指出，電價調漲衝擊很多產業，其中也包括對台積電的影響，電價4月1日調漲，外界估計台積電每年要增加170億元的成本支出。龔明鑫說，台積電未來的走向，一定全部都買綠電，台積電已經承諾2040年全部都要用綠電，所以台電對台積電的影響還是有，但是會愈來愈小。

國民黨立委謝衣鳯質詢時指出，國發基金獲利，主要來自半導體的貢獻。龔明鑫說，其中，台積電對國發基金獲利貢獻度高達6成。

民進黨立委陳亭妃質詢，這波電價調整也會影響台積電，對於國發基金獲利是否影響。龔明鑫表示，以目前台積電配發的股息，不會有影響，每年大概都會配11元、12元。（編輯：翟思嘉）1130325