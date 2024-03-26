滙豐：美國最快6月啟動降息 日銀擬按兵不動到年底

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（中央社記者羅元駿台北26日電）超級央行週落幕，美國利率按兵不動、日本終結負利率、台灣升息半碼（0.125個百分點）。滙豐看好全球市場正面成長與通膨下降，股市上調為溫和偏高配置，且預測美國聯準會（Fed）將於6月啟動降息，日本央行則至今年底都將維持零利率。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲今天在2024年第2季投資展望說明會，以「沃壤生機」形容全球經濟軟著陸前景改善，美國聯準會（Fed）維持今年降息3碼（0.75個百分點）預測，且企業盈餘表現強韌，加上人工智慧科技進展帶動新一輪投資浪潮。

范卓雲表示，預測Fed將於6月啟動降息，2024全年降息3碼，2025年再降3碼，共降息6碼，美國聯邦基金利率可望從2023年高點的5.375%降至2025年底的3.875%。

至於美股是否處於高點，范卓雲解釋，美股7雄目前平均約30倍的本益比，但扣除7雄的標普500指數，本益比則在16至17倍，股票估值仍處於歷史平均，且科技企業盈餘成長仍強勁。

美股科技7雄指的是蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet、Meta、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）7家美國上市公司。

滙豐偏高配置全球股票除看好美國，更著眼亞洲成長機會，范卓雲指出，日本央行正式結束負利率和收益率曲線控制（YCC）政策，象徵日本告別漫長的通貨緊縮時代，升息後日經225指數仍表現強勁。

范卓雲指出，日本央行到今年底都將保持零利率，並於2025年第1季和第3季各升息0.1個百分點。

范卓雲進一步說明，因日本經濟剛走出通縮，要注意國內消費信心緩慢復甦，整體貨幣政策上保持相對保守、寬鬆的狀態，並認為日圓短期偏弱，但當歐美等國央行啟動降息後，日圓有望反轉升值。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，受惠全球人工智慧（AI）需求強勁和硬體升級，預估今年台灣和南韓半導體產業將高速成長，智慧自動化和AI互相配合，提升全球對高端晶片和硬體需求。

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其他亞洲國家投資展望，何偉華表示，國際企業供應鏈轉移至東協國家，享受較低的勞力成本，加上東協與印度受惠區內外私人投資強勁、人口結構年輕、科技發展和綠色轉型等有利因素，使結構性成長動力強。

范卓雲表示，中國的刺激經濟措施仍需一段時間才能有較顯著的復甦，房地產市場不景氣仍是中國的主要挑戰。滙豐採取分散投資策略，偏高投資日本、南韓、印度和印尼股市，對中國大陸和香港股票則持中性觀點。（編輯：潘羿菁）1130326