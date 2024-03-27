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嘉泥旗下沖繩飯店營業毛利轉正 營收占比增至25%

2024/3/27 20:12
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（中央社記者賴言曦台北27日電）嘉新水泥今天在線上法人說明會上表示，2023年營運如預期發展，公司合併營業毛利率成長至13%，轉投資日本沖繩的飯店占集團營收比重增至25%，飯店營業毛利也轉正。

嘉泥今年前2月營收新台幣4.44億元，年增10.44%；發言人金哲毅指出，受惠日圓貶值、觀光資源發展，及日本國內旅遊需求穩定，旗下在沖繩轉投資的飯店業績推動集團旅宿服務事業體的營收成長2.67億，占集團營收比率提升至25%，營收較2022年成長6成，營業毛利轉正。

水泥本業方面，金哲毅表示，銷售單價及噸數皆成長，營收較2022年同期增加2.82億元，裝卸倉儲事業中轉噸數也較2022年成長，營收年增0.9億元；房產事業體則維持穩定的租金貢獻。

營業外收支方面，2023年轉投資的飯店業LDC ROME及雲朗穩定挹注獲利，其中LDC ROME 2023年轉虧為盈；轉投資的台泥2023年貢獻股利收入約1.78億元；嘉泥整體營運呈現正成長的趨勢。

節能減碳部分，金哲毅指出，嘉泥預計在2025年完成建置2200KW太陽能光電項目，提供250萬度穩定綠電來源，減少其他間接排放溫室氣體的碳排量約1200噸。（編輯：黃國倫、楊蘭軒）1130327

#沖繩
#嘉泥
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