和泰車估訂單5月起回溫 晶片不缺車廠生產回穩

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）汽車龍頭和泰車今天表示，5月起各品牌車廠加大促銷活動，預期訂單5月至6月起將逐步回溫。展望今年台灣車市，和泰車評估，車用晶片不短缺，汰舊換新政策持續，內需消費持穩，各車廠生產供應回穩，維持今年新車市場45萬輛的預估。

和泰車下午受邀參加券商舉行法人說明會，發言人劉松山預估，今年台灣新車市場規模維持2月中旬預估，可到45萬輛，主要是2022年訂單較多，部分無法交付，遞延訂單在2023年陸續交車，去年訂單遞延交車規模大約2萬多輛。

展望和泰車今年目標，劉松山預期，旗下TOYOTA、LEXUS、HINO等3大品牌總登錄數拚17萬輛，目標創歷史新高，整體市占率要達到37.8%。

劉松山指出，全球地緣政治仍有風險，各國央行貨幣政策走向未明，不過車用晶片短缺狀況已經不存在，國內汰舊換新政策持續，內需消費市場穩定成長，沒有缺料狀況，各車廠生產供應回穩。

根據資料，今年前2月TOYOTA和LEXUS合計銷售2萬4799輛，年增1.7%，市占率34.9%。

法人問及和泰車訂單狀況，劉松山表示，今年第1季和去年第4季相比，訂單有趨緩跡象，來客和來店數減少，主要是1月總統大選前後，市場消費趨於觀望，加上農曆春節長假效應，預估第1季來客數大約季減1成至2成。

展望和泰車第2季，劉松山預估，4月是傳統淡季，5月開始各品牌車廠加大促銷活動，預期來客數和訂單動能大約5月至6月逐步回溫。

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觀察2023年和泰車獲利表現，劉松山指出，主要來自車輛銷售本業貢獻，其中LEXUS車輛2023年產量及銷售恢復能量，進口車大量到港，去年銷售共3萬65輛，較2022年大幅成長55.6%，TOYOTA與LEXUS去年銷售合計15萬9175輛，較2022年增加11.5%，使得本業及經銷商獲利均增加。

和泰車去年稅後獲利新台幣228.58億元，創歷史新高，每股稅後純益41.03元，擬配發現金股利每股20元，平2021年配息水準，續站歷史新高。（編輯：楊凱翔）1130329