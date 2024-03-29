財部：享自住稅率增2要件 適用對象含使用權房屋

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（中央社記者張璦台北29日電）配合囤房稅2.0修法，財政部今天公告相關子法規修正草案，明定使用權房屋若符合自住要件，也可適用較優惠的自住房屋稅率，同時，在子法增訂自住要件「應辦竣戶籍登記」，且「無供營業情形」。

財政部今天預告「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」修正草案，預告期至4月18日。官員說明，由於攸關囤房稅2.0的「房屋稅條例」已經完成修法，因此子法內容也要配合調整，主要有兩大重點。

第一，財政部官員指出，「房屋稅條例」針對住家用房屋區分為自住、非自住，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低，現行「自住」房屋定義要件，僅規定房屋無出租使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，不過，囤房稅2.0上路後，若要符合「自住」，必須辦完戶籍登記，也應符合「無供營業情形」，這次子法同樣增列此2要件。

第二，財政部官員表示，先前財政部已經發布解釋令，對外公告使用權房屋若符合自住要件，同樣可以適用較優惠的自住房屋稅率，這次則是入法，以臻明確。

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囤房稅2.0今年7月上路、2025年開徵，全國單一自住房屋現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，而適用稅率為現行的自住稅率1.2%。

「非自住」房屋方面，囤房稅採「全國歸戶」，法定稅率從1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋；地方政府都必須實施囤房稅2.0。（編輯：翟思嘉）1130329