泰山公告董事改選名單 詹晉嘉名列其中

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（中央社記者何秀玲台北3日電）泰山擬在今年5月28日股東會全面改選董事，今天公告董事與獨立提名名單。值得一提的是，董事提名名單出現泰山前副董事長詹晉嘉，加上獨董提名一席，共將搶兩名席次。

據了解，前泰山董事長詹景超已出脫手中不少持股，因此本次並未提出提名名單，占有股權優勢的龍邦可說已無後顧之憂。從本次提名名單來看，詹晉嘉將可拿下一董事、一獨董，泰山未來也將形成兩派勢力。

泰山經營權去年變天，由龍邦入主成為公司派；原本泰山共9席董事，有3派勢力，龍邦掌握4席董事、1席獨董，不過今年3月獨董蕭勝賢反對龍邦公司派提案全面改選董事而辭任獨董，因此目前龍邦僅有4席。

市場派詹景超掌握2席董事以及1席獨董，共3席；再來則是詹晉嘉派，為第三方勢力，拿下1席獨董陳威宇。

本次提名名單中，公司派龍邦提名董事包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、前總統李登輝辦公室主任王燕軍；詹晉嘉派則提名董事為詹晉嘉本人。另外，三位提名獨董則為公司派的王財安、胡義福、詹晉嘉派的陳威宇。（編輯：楊凱翔）1130403