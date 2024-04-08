群光首季營收228億元 創歷年同期第3高

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）電腦鍵盤龍頭廠群光今天公布第1季營收為新台幣228.46億元，從2023年第4季高點小幅滑落6.4%，但比去年同期成長0.6%，創下歷年同期第3高佳績。

其中群光3月自結合併營收85.1億元，年減3%，但比2月成長28.1%，主要是工作天數恢復正常。

法人表示，群光第1季以鍵盤產品營收表現最為強勁，年增率達到雙位數，隨著人工智慧電腦（AI PC）發酵，搭載Copilot鍵的AI PC鍵盤預計第2季開始逐漸放量出貨，可望挹注群光營運表現。

另外，群光也是網路攝影機、筆電相機模組大廠，第1季影像產品營收較去年同期呈現年增，創下歷年同期次高表現。由於新的AI PC，對於影像畫素要求提升，並且整合更多高階功能，法人看好群光目前是為全球最大筆電影像模組供應商，有機會受惠相關升級趨勢。

群光日前已公布去年財報，面對PC市場清庫存，群光去年稅後純益74.64億元，仍比2022年逆勢成長2%，續創歷史新高，換算每股純益10.35元，連續第2年賺進1個股本。（編輯：楊凱翔）1130408