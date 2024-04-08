電動車險比燃油車貴？保發中心：依產險公司費率為準

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（中央社記者謝方娪台北8日電）金管會核定電動車專屬險參考條款7月起正式實施，保發中心董事長簡仲明今天表示，目前正在彙整資料擬定供產險業參酌的參考費率，因台灣汽車保險市場費率自由化，最後電動車險保費會比原先車體險貴或便宜，回到各產險業者依損失經驗等訂定的實際費率為準。

面對2050淨零排放，電動車將成未來主流，但電動車零件及維修方法皆與一般傳統燃油車不同，一發生碰撞常是「全損」，以致電動車損率明顯高於一般傳統油車，產險公會因此著手研擬電動車專屬保險參考條款及附加條款，經金管會核定，將於今年7月1日起正式實施。

保發中心正研擬電動車專屬險參考費率，預計第2季完成，產險業預估，待保發中心敲定統一參考費率後，下半年即有商品可問世。

針對電動車專屬險參考費率，保發中心與金管會、產險業持續開會討論，考量電動車在各國生產原料成本及人力成本等不見得完全相同，客觀環境有落差，加上國內近年已慢慢累積電動車承保理賠經驗資料，足以作為擬定費率參考，保發中心參考資料以國內經驗資料為主，並非引用國外。

一般車體險保費計算，牽涉基本保費、從車因素及從人因素，從車因素指的是汽車製造年度及費率代號係數，從人因素包括年齡、性別及肇責賠款紀錄等係數，換言之，廠牌、車型、車齡、肇事紀錄等均會影響車體險保費高低。

產險業先前一度向保發中心提議，電動車專屬險費率架構，除了基本保費切割來看外，希望「廠牌」因子亦要細分電動車及傳統燃油車，不過，保發中心評估後已向產險業表達不適宜。

據悉，保發中心主要考量目前台灣電動車規模尚未到很龐大，整體費率架構訂定若區分過細，費率恐將很不穩定，考量消費者立場，費率變動應盡量採階段性調整，不宜瞬間費率計算架構大翻修，因此建議僅基本保費切割較單純，此方向經過討論，亦已獲得共識。

隨電動車專屬險今年可望問世，電動車主高度關注保費是否將變貴，保發中心董事長簡仲明回覆中央社提問表示，保發中心擬定的參考費率是提供產險業參考，產險業者進而訂定各公司專屬險實際費率，換言之，保發中心擬定的參考費率與消費者實際感受到產險公司實際費率變動會有落差。

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簡仲明指出，保發中心目前正彙整電動車統計資料，希望儘快完成參考費率評估，完成後將先呈報金管會，再對外公告參考費率資訊；因汽車保險已費率自由化，電動車險保費會比傳統油車貴或便宜，還是回到各產險公司費率變動結果，視個別產險公司過去損失經驗與未來費率政策為準。

產險業者表示，樂見金管會及產險公會推動電動車專屬險，因電動車與傳統燃油車結構不同、損率亦有明顯落差，在保險上拆分出不同風險車種，可更精確提供車主相應保障、更準確反映不同車種投保需求，並在費率上有更合理對價。（編輯：潘羿菁）1130408