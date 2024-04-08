研調：產線檢修後回歸正常生產 電視面板4月續漲

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（中央社記者潘智義台北8日電）集邦科技資深研究副總經理邱宇彬今天表示，歷經4月3日花蓮地震後，面板廠經過停機檢修，各產線大多已回歸正常生產行列，對於短期面板供給衝擊有限。

邱宇彬指出，電視面板4月延續3月的漲勢，各尺寸報價都呈現續漲的狀態；然而隨著面板廠稼動率回升，供給量增加，部分尺寸的漲幅相較3月有稍微收斂跡象。他預估4月32、43吋上漲1美元，50、55吋漲1至2美元，65、75、85吋的需求表現相對強勁，上漲3至4美元。

液晶顯示器（Monitor）面板部分，邱宇彬分析，當前有利漲價正面因素不少，包括品牌對於液晶顯示器面板採購量逐漸增加，受電視面板持續漲價的激勵，以及面板廠不甘虧損，促成4月液晶顯示器面板漲勢較3月擴大。

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集邦調查，液晶顯示器面板主流尺寸不含背光模組的漲勢最為犀利，4月上漲0.5至1美元；至於包含背光模組部分，主流尺寸23.8吋因為需求規模最大，漲0.5美元，27吋與21.5吋漲勢落在0.3至0.5美元間。

至於筆記型電腦面板，4月筆電面板市場處於新季度初期，是品牌對於面板備貨需求相對疲軟的一個時期，因此面板廠雖然想促成筆電面板跟進電視、液晶顯示器漲價，仍缺市場共識。預估4月包括14、15.6吋等多數主流尺寸筆電面板報價持平，僅有受惠於ChromeBook帶動需求的11.6吋產品小漲0.1美元。（編輯：張良知）1130408