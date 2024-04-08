聯準會6月降息不樂觀 大部分亞股勉力收紅

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（中央社香港8日綜合外電報導）美國3月非農就業人口增幅遠超預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）於6月展開今年首次降息的可能性。投資人衡量聯準會今年降息機會之際，大部分亞洲股市今天勉力收紅。

法新社報導，美國公布3月非農就業人口增加30萬3000人後，華爾街股市3大指數5日出現反彈。投資人關注這項數據反映的正面經濟因素，而非它對貨幣政策隱含的影響。

美國除了非農就業人口增幅遠超預期，失業率也有所降低，薪資漲勢依然強勁。聯準會先前曾暗示今年有望3度降息，然而觀察家警告，前述這些數據恐使聯準會打退堂鼓。

投資人現正等待本週公布聯準會最近一次會議的紀錄，以及最新的消費者物價指數（CPI）。

美國今年初的通膨數據高於預期。盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師黃永輝（Redmond Wong）指出，CPI將能驗證最近通膨回升是否為一項趨勢。

亞洲投資人競相接棒華爾街股市，大部分亞股今日收紅。

香港、東京、雪梨、首爾、孟買及台北都收漲；但上海、新加坡、馬尼拉與威靈頓收跌。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130408