更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知
生活

花蓮地震全台42建物列紅單 耐震補強補助資訊報你知

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功
生活

搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄
運動

大谷翔平連兩場全壘打 再2轟追平松井秀喜紀錄

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震收容所迅速到位 日專家：台灣官民合作值得日本學習
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會1/300
首頁 / 證券

聯準會6月降息不樂觀 大部分亞股勉力收紅

2024/4/8 20:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港8日綜合外電報導）美國3月非農就業人口增幅遠超預期，降低美國聯邦準備理事會（Fed）於6月展開今年首次降息的可能性。投資人衡量聯準會今年降息機會之際，大部分亞洲股市今天勉力收紅。

法新社報導，美國公布3月非農就業人口增加30萬3000人後，華爾街股市3大指數5日出現反彈。投資人關注這項數據反映的正面經濟因素，而非它對貨幣政策隱含的影響。

美國除了非農就業人口增幅遠超預期，失業率也有所降低，薪資漲勢依然強勁。聯準會先前曾暗示今年有望3度降息，然而觀察家警告，前述這些數據恐使聯準會打退堂鼓。

投資人現正等待本週公布聯準會最近一次會議的紀錄，以及最新的消費者物價指數（CPI）。

美國今年初的通膨數據高於預期。盛寶金融（Saxo Markets）市場策略師黃永輝（Redmond Wong）指出，CPI將能驗證最近通膨回升是否為一項趨勢。

亞洲投資人競相接棒華爾街股市，大部分亞股今日收紅。

香港、東京、雪梨、首爾、孟買及台北都收漲；但上海、新加坡、馬尼拉與威靈頓收跌。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130408

聯準會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯準會主席發言緩和降息疑慮 亞股漲多跌少
172.30.142.60