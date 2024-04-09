宏碁智醫眼部AI醫療軟體取證通過 揮軍馬來西亞

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）宏碁轉投資宏碁智醫布局東南亞市場再傳捷報，今天宣布旗下AI醫療器材軟體VeriSee AMD，取得馬來西亞醫療器材管理局（MDA）的醫療器材許可，將正式進軍馬來西亞市場。

宏碁智醫主管表示，根據世界衛生組織（WHO）統計，隨著人口增長與結構老化，將有更多人可能面臨視力損害的風險；其中，年齡相關性黃斑部病變（簡稱AMD）是造成老年人失明主要原因之一，在已開發國家中更為常見。

AMD引發症狀包括視力灰黑模糊、視物扭曲變形、視野出現中央暗影等，經常因疾病初期病識感低而造成延誤就醫。

宏碁智醫旗下的VeriSee AMD用於輔助醫事人員針對AMD高風險患者的初步篩檢，獲得馬國醫療器材取證通過後，將進入馬來西亞市場。

宏碁智醫創立至今邁入第5年，是宏碁集團重要小金虎之一，聚焦應用AI技術在預防醫學上，研發提供智慧醫材軟硬體整合解決方案。

宏碁智醫在2023年10月宣布，AI輔助診斷糖尿病視網膜病變的醫療軟體VeriSee DR，已在泰國導入逾10家各級醫療院所，並建立策略合作關係，與當地智慧醫療產業的上下游廠商攜手部署在地市場。（編輯：張良知）1130409