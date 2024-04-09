廣達3月營收重返千億元 仁寶攀4個月高點

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（中央社記者吳家豪台北9日電）代工廠廣達受惠於季底拉貨效應，今天公布3月合併營收約新台幣1017.09億元，月增20.7%，重返千億元大關，寫下近4個月新高。仁寶公布3月合併營收779.9億元，月增35.6%，同樣登上近4個月高點。

廣達3月合併營收約1017.09億元，月增20.7%，年增9.6%；今年第1季累計營收2589.39億元，較去年同期減少2.7%。

廣達3月筆記型電腦出貨470萬台，月增180萬台；第1季筆電出貨1050萬台，季增1%，年減2.8%，遠優於內部預期。

廣達告訴中央社記者，由於筆電3月基期墊高，4月出貨可能低於3月；隨著人工智慧（AI）伺服器缺料緩解，AI伺服器出貨動能有望從第2季開始轉強。

仁寶3月合併營收約779.9億元，月增35.6%，年減2.2%；第1季累計營收約1995.71億元，較去年同期減少4.7%。

仁寶3月筆電出貨300萬台，月增70萬台；第1季筆電出貨750萬台，季減9.6%，年減1.3%。

仁寶3月在法人說明會表示，第1季電腦與非電腦產品受到季節性因素影響，預估出貨量季減雙位數百分比，從第2季起逐季成長。今年仁寶AI伺服器相關產品線比去年更多，AI伺服器在整體伺服器占比將至少達到20%。（編輯：林淑媛）1130409