更多編輯台推薦新聞：
專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾
生活

專訪／希臘籍女婿花蓮地震救援全紀錄：我不是英雄只是履行承諾

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署
政治

全國性公投電子連署系統4/10上線 有自然人憑證即可連署

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景
國際

影片／北美日全食登場 美國各地民眾卡位搶看歡呼迎奇景

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌
生活

網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

文曄海外存託憑證完成訂價 盧森堡證交所掛牌

2024/4/9 22:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）半導體通路商文曄發布重大訊息宣布，今天完成3.41億美元（約新台幣109億元）海外存託憑證發行訂價，此次發行1700萬單位海外存託憑證，表彰8500萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。

文曄透過新聞稿表示，本次發行啟動後，於幾個小時內獲得超過10倍超額認購。強勁的認購需求使承銷商得以降低折價幅度，並將發行訂價為每單位海外存託憑證20.08美元，較訂價日的文曄普通股收盤價折價約4.8%。

文曄表示，本次是文曄在過去2年內完成的第2次海外存託憑證發行，展示國際資本市場對文曄的持續興趣和關注。此外，在文曄於2023年9月宣布收購加拿大通路商Future Electronics，並於2024年4月完成收購後，文曄精準把握市場窗口以及股價表現，完成發行。

文曄董事長兼執行長鄭文宗說，他很高興看到投資人對文曄海外存託憑證的強烈認購意願，這代表投資人對文曄改變電子元件代理生態系統未來的能力，給予高度信任。

鄭文宗強調，這次海外存託憑證發行，將為公司提供額外的財務靈活性，聚焦具吸引力的終端市場長期成長。（編輯：楊凱翔）1130409

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78