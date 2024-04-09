文曄海外存託憑證完成訂價 盧森堡證交所掛牌

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（中央社記者吳家豪台北9日電）半導體通路商文曄發布重大訊息宣布，今天完成3.41億美元（約新台幣109億元）海外存託憑證發行訂價，此次發行1700萬單位海外存託憑證，表彰8500萬股文曄科技普通股，於盧森堡證券交易所掛牌。

文曄透過新聞稿表示，本次發行啟動後，於幾個小時內獲得超過10倍超額認購。強勁的認購需求使承銷商得以降低折價幅度，並將發行訂價為每單位海外存託憑證20.08美元，較訂價日的文曄普通股收盤價折價約4.8%。

文曄表示，本次是文曄在過去2年內完成的第2次海外存託憑證發行，展示國際資本市場對文曄的持續興趣和關注。此外，在文曄於2023年9月宣布收購加拿大通路商Future Electronics，並於2024年4月完成收購後，文曄精準把握市場窗口以及股價表現，完成發行。

文曄董事長兼執行長鄭文宗說，他很高興看到投資人對文曄海外存託憑證的強烈認購意願，這代表投資人對文曄改變電子元件代理生態系統未來的能力，給予高度信任。

鄭文宗強調，這次海外存託憑證發行，將為公司提供額外的財務靈活性，聚焦具吸引力的終端市場長期成長。（編輯：楊凱翔）1130409