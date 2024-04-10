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台股多頭續航盤中衝20883點新高 營建軍工搶眼
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台股多頭續航盤中衝20883點新高 營建軍工搶眼

2024/4/10 11:05（4/10 11:17 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天多頭續航，營建、軍工與生技類股買單進駐，重電族群開高走低，高價股世芯-KY、IC設計廠聯發科穩盤，指數盤中衝20883點、上漲逾80點，再創新高。

至11時1分，台股加權指數達20879.93點，上漲83.73點，成交金額新台幣2516.82億元。

晶圓代工廠台積電9日飆出新天價820元，今天回檔休息，盤中最低觸及810元、跌幅超過1%。聯發科進軍生成式AI平台，今天早盤衝1215元、漲逾4%。

人工智慧（AI）指標股廣達受惠於筆電季底拉貨效應，3月營收重返千億元大關，不過今天股價開高走低，下跌超過1%。緯創開高後拉回平盤126元；勤誠漲逾2%。

花蓮地震帶動全台都更潮，營建類股表現亮眼，大將、太設、國建攻漲停，愛山林、宏普上揚超過4%，長虹漲幅超過3%。

隨著520總統就職日接近，資金轉進軍工概念股，亞航攻漲停40.85元，雷虎、漢翔漲幅在1%以內。

重電族群開高走低，士電跌幅逾6%，中興電、東元下挫約1%。亞力3月及第1季營收創同期新高，今天盤中漲逾6%，最高137元。（編輯：潘羿菁）1130410

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