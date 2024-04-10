金管會修法 2025年起永續資訊管理須納入上市櫃內控

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（中央社記者謝方娪台北10日電）近年國際掀起永續投融資浪潮，金管會完成規範修正，上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業自2025年起必須將永續資訊管理納入內控制度，並列為必要稽核項目。

證券暨期貨市場各服務事業，包括證交所、櫃買中心、期交所、證券集中保管事業、證券商、期貨業、證券金融事業、證券投資信託事業、經營接受客戶全委投資業務的證券投資顧問事業、信評事業及其他經主管機關指定的證券或期貨市場服務事業。

金管會今年1月公布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」暨「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」部分條文修正草案，目前已完成60天預告，最終僅一處文字酌修，未影響修法方向，新規將正式發布上路。

考量國際對環境、社會及公司治理（ESG）日益重視，金管會明定上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業內控制度應包括永續資訊管理，同時要求上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業應將永續資訊管理納為必要稽核項目。

金管會並給予上市櫃公司及證券暨期貨市場各服務事業一定緩衝期，明定新規自2025年1月1日施行，讓企業及周邊單位等有時間調整因應，完成建置永續資訊管理內控制度並納入內部稽核項目。

金管會表示，為協助公司建置內控制度，金管會將配合修正「內部控制制度有效性判斷項目」令釋，證交所及櫃買中心將參考國際指引及國內外實務作法，修正「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例，供外界參考。

金管會會針對外界疑義製作相關問答說明，證交所及櫃買中心並將於今年下半年舉辦宣導會，向外界宣導。（編輯：楊蘭軒）1130410