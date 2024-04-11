超車鴻海、台積電 00940登Yahoo熱搜個股冠軍

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（中央社記者吳家豪台北11日電）元大台灣價值高息ETF（00940）募集規模高達新台幣1752億元，1日掛牌掀起話題。Yahoo奇摩股市財經平台今天公布4月首週10大熱搜點擊個股，由00940奪冠，搜尋量為第2名鴻海近2.6倍、第3名台積電近3倍。

第4至10名熱搜個股依序為緯創、聯電、廣達、長榮、鴻準、中興電、所羅門。其中，聯電與長榮為00940兩大成分股。

Yahoo奇摩股市財經平台發布新聞稿分析，熱搜榜中不乏營收或股價續創新高的人工智慧（AI）概念股，代工廠緯創近期公告，今年第1季累計營收創同期新高；代工廠廣達近期股價攻上299元的波段新高。

Yahoo奇摩股市財經平台指出，鴻海集團旗下機殼廠鴻準受惠於AI伺服器業務動能，吸引股民目光；工業用AI廠商所羅門以3D感測技術受關注。重電設備廠中興電受惠於台電執行電網強韌計畫，營收持續成長，也擠進熱搜榜。（編輯：潘羿菁）1130411