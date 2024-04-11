宏碁布局綠能 投資力碁特別股不超過17.65億元

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）宏碁持續建立多重事業引擎策略，11日董事會通過擬投資力碁科技服務公司特別股，每單位價格為新台幣10元，總交易金額不超過17.65億元，宏碁希望藉此布局綠能產業。

宏碁與力碁雖然名稱都有「碁」，但公司特別說明，兩者並非關係人。

根據徵才網站介紹，力碁成立於2020年，為力暘能源公司100%持股的子公司，主要提供太陽能光電場設計規劃、電站工程施工、監造等技術。專營大型太陽能電場統包工程，除光電場EPC興建統包外，業務範圍更拓展至前端土地開發及後端完工送電後的營運與維護。

宏碁近年積極布局綠能，2022年12月宣布與太陽能暨能源管理廠商睿禾控股攜手取得「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統BOT案」，合作成立特許公司「智禾金碳股份有限公司」。2023年6月宏碁董事會決議投資儲能系統開發公司昊儒電業現金增資發行新股，同年8月，宏碁再宣布砸下3.9億元，預計取得磷酸鋰鐵電芯大廠長利科技約11%股權。

此外，宏碁今天董事會也通過子公司Winking Studios（唯晶科技）擬至其它海外證券交易市場申請上市掛牌交易，以擴展募集資金與融資管道，並提升併購與投資優質遊戲美術製作與遊戲開發商的機會，進而增強公司全球競爭力與知名度。

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唯晶科技從台灣起步、在遊戲開發業界累積長達25年經驗，已是亞洲最大的遊戲美術外包專業工作室及遊戲開發商。2022年底獲得子公司宏碁遊戲策略投資，目前包括宏碁、宏碁遊戲及其他子公司，共同持有唯晶50%以上股份。

在宏碁集團的資源挹注下，唯晶2023年11月成功在新加坡交易所凱利板掛牌上市，此次有意在其它海外證券交易市場申請雙重上市。（編輯：楊凱翔）1130411