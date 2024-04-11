供應鏈移轉 台灣對中國、美國出口消長已成趨勢

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（中央社記者劉千綾台北11日電）根據財政部3月出口資料，台灣對美國出口比重攀升，反觀對中國出口比重不增反減。經濟部分析，先前因美中貿易戰促使台商回流建置產線，加上當前AI商機爆發帶動對美出口，經貿數據顯示台灣對中國出口下降、對美國上升已成趨勢。

財政部最新統計顯示，台灣3月對美國出口值達91.2億美元，創歷年單月新高，占整體出口比重為21.8%；累計首季出口至美國占比達22.3%，為24年來最高水準。

另一方面，台灣3月對中國大陸及香港出口127.2億美元，占整體出口比重為30.4%；累計首季對中港出口占比降到30.8%，雖仍為第一大出口地區，卻降至過去22年來同季最低點。

經濟部官員表示，近期AI產品需求爆發，輝達（NVIDIA）等美系大廠應用發展，加上台灣在AI伺服器生產組裝代工占比高達全球市場9成，推升對美出口成長。

長期趨勢而言，經濟部官員指出，美中貿易戰爆發後，台廠轉往新南向國家設廠，或是將產能移回台灣，過去產品是從中國出口至美國，現在在台產能增加，直接對美國出口也會成長。

不過廠商設立產能、產線需要時間，官員說明，投資台灣三大方案政策從2019年開始推行，剛好搭上供應鏈移轉趨勢，除了伺服器、網通等廠商陸續回台設廠，也帶動相關供應鏈移回台灣生產。

至於美國推動本土製造政策，是否挹注台灣對美國出口成長，官員認為需要一段時間觀察，台廠赴美投資帶動周邊的原物料或供應鏈合作，長遠來看，若建立起新的合作關係，未來也有望挹注對美出口動能。

對中出口方面，經濟部官員表示，中國去年下半年起，內部需求疲弱，且經濟並未明顯起色，之前還有通縮疑慮，外界對其經濟成長預測並不看好。

隨著地緣局勢變化，官員進一步指出，廠商更加重視風險管控，兩岸貿易和產業型態雖然不是說斷就斷，但廠商也不再只以低廉成本作為設廠考量，還需納入淨零趨勢、客戶需求等多面向。

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此外，彭博（Bloomberg）今天報導，若單看台灣直接出口中國（不含香港）的出口額為79億美元，與出口至美國91.2億美元比較，美國擠下中國，睽違21年再次成為台灣最大出口市場。

經濟部官員表示，早期兩岸經貿需透過香港轉口，現在比例雖然降低，但台灣出口至香港貨品仍有部分會轉口至中國，也會有貿易商習慣經香港轉口至中國做生意，因此通常會將出口至中港的數據一併分析比較；儘管如此，整體數據顯示台灣對中國出口下降、對美國上升已成趨勢。（編輯：楊蘭軒）1130411