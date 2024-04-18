華航擬配現金股利0.69元 創近30年次高

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（中央社記者江明晏台北18日電）華航公告去年度股利，每股擬配發現金股利約新台幣0.69元，是繼1995年以來，近30年歷史次高，配發率約61%；長榮航先前則宣布，擬配發每股現金股利1.8元，配息率約45%。

華航董事會今天決議股利分派，針對去年度盈餘分配股利，每股擬配發現金股利0.69016808元，是繼1995年以來，近30年來歷史次高，僅次於2022年的0.83元；依照華航今天收盤價19.6元估算，現金殖利率約3.5%。

華航指出，今年預計發放的現金股利配發總額約41.76億元，盈餘配發率約61%。

受惠疫情後旅運需求大爆發，華航去年合併營收1848.17億元創下新高，年增22.62%，合併營業淨利101.57億元，稅後淨利74.71億元，歸屬母公司淨利68.19億元；每股稅後盈餘（EPS）1.13元，相較2022年每股盈餘0.48元，成長0.65元，是近10年次高，僅次於2021年的1.67元。

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華航指出，去年積極拓展航網，挹注客運寫下破千億表現，全年客運收入為1157.23億元，較2022年大幅成長354.14%；貨運市場需求較2022年降溫，華航整合客貨運航網及開發新航點，華航持續擴充機隊運能，A321neo今年將交機5架，也引進A350租機。

長榮航先前已公告，擬派發每股現金股利1.8元，配發率約45%；長榮航受惠疫情後客運需求爆發，去年全年營收1878.13億元，年增48%，稅後淨利215.94億元，年增204.52%，全年營收、獲利同創歷史新高紀錄，每股盈餘4.01元，獲利更賺贏過去5年的總和。（編輯：楊蘭軒）1130418